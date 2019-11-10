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Президент Боливии подал в отставку

11.11.2019 07:10 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Президент Боливии Эво Моралес на фоне массовых протестов подал в отставку. Это произошло спустя несколько часов после того, как требование противников власти поддержали армия и полиция. Вместе с лидером свои посты покинули представители высшего руководства. Выступая на пресс-конференции, Эво Моралес поблагодарил народ страны за поддержку во время своего правления и выразил надежду на то, что беспорядки и насилие в Боливии прекратятся.
 
 
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Президент Боливии Эво Моралес на фоне массовых протестов подал в отставку. Это произошло спустя несколько часов после того, как требование противников власти...
 
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