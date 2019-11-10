ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине подумывают об отмене призыва в армию

11.11.2019 12:08 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны Украины рассматривает возможность отмены призыва в армию и переведения Вооруженных сил на стандарты НАТО с созданием профессиональной армии. Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк в эфире телеканала «1+1».


Фото: пресс-служба президента Украины

«Это моя цель — отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года… Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО — подготовленной и оснащенной», — сказал министр обороны.

Он убежден, что у каждого украинского военнослужащего должна быть четкая военная карьера, а его права — защищены. Министр добавил, что частью военных возможностей Украины также является хорошая и современная техника для украинских солдат.

1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды ВСУ, который продлится до 31 декабря. Для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 тыс. 200 человек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам министра, профессиональная армия заменит призыв в Украине, но это постепенный процесс.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика