В Украине подумывают об отмене призыва в армию

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны Украины рассматривает возможность отмены призыва в армию и переведения Вооруженных сил на стандарты НАТО с созданием профессиональной армии. Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк в эфире телеканала «1+1» .



Фото: пресс-служба президента Украины

«Это моя цель — отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года… Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО — подготовленной и оснащенной», — сказал министр обороны.

Он убежден, что у каждого украинского военнослужащего должна быть четкая военная карьера, а его права — защищены. Министр добавил, что частью военных возможностей Украины также является хорошая и современная техника для украинских солдат.

1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды ВСУ, который продлится до 31 декабря. Для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 тыс. 200 человек.