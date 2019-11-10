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В Украине подумывают об отмене призыва в армию
11.11.2019 12:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны Украины рассматривает возможность отмены призыва в армию и переведения Вооруженных сил на стандарты НАТО с созданием профессиональной армии. Об этом заявил глава ведомства Андрей Загороднюк в эфире телеканала
«Это моя цель — отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года… Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО — подготовленной и оснащенной», — сказал министр обороны.
Он убежден, что у каждого украинского военнослужащего должна быть четкая военная карьера, а его права — защищены. Министр добавил, что частью военных возможностей Украины также является хорошая и современная техника для украинских солдат.
1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды ВСУ, который продлится до 31 декабря. Для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 тыс. 200 человек.
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По словам министра, профессиональная армия заменит призыв в Украине, но это постепенный процесс.
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