Тело организатора «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье нашли возле его дома в Стамбуле

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром во дворе дома в Стамбуле нашли тело создателя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, сообщают местные СМИ.



Фото: haberturk.com

Тело заметили соседи мужчины около 5.30. Они и сообщили в полицию. Силовики прибыли на место происшествия, дверь квартиры открыла жена Ле Мезюрье. О смерти мужа женщина узнала от полицейских, пишет турецкая газета Sozcu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что они с мужем не спали приблизительно до 4 часов утра, а потом она уснула. Квартира пары находится на третьем этаже. В полиции считают, что мужчина упал с балкона, рассматривают версию самоубийства.

Джеймс Ле Мезюрье был офицером британской армии и частным советником по вопросам безопасности, в 2013 году он основал организацию «Белые каски» , которая действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции.



Волонтеры «Белых касок» выносят детей после бомбежки. Фото: Reuters

В организации заявляют, что не занимают ни одну из сторон конфликта в Сирии, а их цель — поиск выживших после бомбежек, эвакуация гражданских из опасных районов, доставка гуманитарной помощи. Волонтерами в организации выступают бывшие врачи, учителя, инженеры и другие граждане, не военные. Всего в организации около 3000 человек. Организация финансируется странами Запада. В России «Белые каски» обвиняли в подготовке провокаций для дискредитации сирийской правительственной армии.