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Видео с камер, признания и комментарий Кремля. Что известно об убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге
11.11.2019 16:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, где видно, как доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов выкидывает пакеты в реку Мойку и как его самого позже вытаскивают из воды. Напомним, ранее в рюкзаке преподавателя нашли женские руки, а в его квартире — останки девушки. 11 ноября ему изберут меру пресечения.
Видео с камер наблюдения публикует телеканал
Видео:
11 ноября Соколову предъявили обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает
«Соколов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, которое не может быть не связно с лишением свободы», — сказал следователь в Октябрьском районном суде Петербурга.
Адвокат Соколова ранее заявил, что защита намерена настаивать на домашнем аресте, а сам подозреваемый решил просить суд отправить его в СИЗО, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе», передает
Во время заседания суда Соколов рассказал, что выстрелил в девушку 4 раза, после чего расчленил тело, пишет
— Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше все произошло это чудовищное несчастье… Я никогда такого потока агрессии не видел… Нападение с ножом… Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась…, — сказал историк. Судья
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся «чудовищным актом безумия» и сообщил, что Владимир Путин знает об убийстве.
— Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия, — сказал он журналистам, передает
Историка Олега Соколова
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Видео с камер, признания и комментарий Кремля. Что известно об убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге
В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, где видно, как доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов выкидывает пакеты в...
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