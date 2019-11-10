Видео с камер, признания и комментарий Кремля. Что известно об убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге

Источник материала: Tut.by

В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, где видно, как доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов выкидывает пакеты в реку Мойку и как его самого позже вытаскивают из воды. Напомним, ранее в рюкзаке преподавателя нашли женские руки, а в его квартире — останки девушки. 11 ноября ему изберут меру пресечения.



Олег Соколов. Фото: Reuters

Видео с камер наблюдения публикует телеканал 78.ru . На них видно, как мужчина подходит к набережной, после чего выбрасывает пакет, ждет пока он скроется под водой, уходит и возвращается еще с двумя пакетами. Он так же бросил их в воду и наблюдал, как они тонут. На втором ролике — мужчину вытаскивают из воды. Напомним, мужчину задержали, когда он пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками. Его вытащили из воды и с переохлаждением доставили в больницу.

Видео: Telegram-канал 78 Новости

11 ноября Соколову предъявили обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает РИА Новости . Сегодня суд избирает меру пресечения для Соколова.

«Соколов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, которое не может быть не связно с лишением свободы», — сказал следователь в Октябрьском районном суде Петербурга.

Адвокат Соколова ранее заявил, что защита намерена настаивать на домашнем аресте, а сам подозреваемый решил просить суд отправить его в СИЗО, так как он «раскаивается и не может находиться на свободе», передает РБК .



Фото: Reuters

Во время заседания суда Соколов рассказал, что выстрелил в девушку 4 раза, после чего расчленил тело, пишет «Фонтанка» из зала суда. Он также сообщил, что считал девушку своей невестой. Соколов заявил, что погибшая набросилась на него, когда он заговорил о своих детях.

— Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше все произошло это чудовищное несчастье… Я никогда такого потока агрессии не видел… Нападение с ножом… Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась…, — сказал историк. Судья уточнил , кто набросился на него с ножом — девушка? Адвокат Александр Почуев ответил: «Ваша честь, ну я не хотел, чтобы он этого говорил. Это все преждевременно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся «чудовищным актом безумия» и сообщил, что Владимир Путин знает об убийстве.

— Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия, — сказал он журналистам, передает ТАСС . По мнению Пескова, было бы странно «винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то кроме самого убийцы. Опять же это определит следствие и суд».



Водолазы работают на набережной реки Мойка, 11 ноября 2019 года. Фото: Reuters

Историка Олега Соколова задержали 9 ноября . В его рюкзаке нашли женские руки, а в квартире — человеческие останки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Соколов оформил явку с повинной. Жертвой мужчины стала его выпускница — 24-летняя Анастасия Ещенко. Водолазы ищут останки жертвы в реке. Ранее сообщалось, что девушка умерла от огнестрельного ранения, после чего ее тело расчленили. Брат погибшей рассказал , что между девушкой и доцентом накануне убийства произошел конфликт на почве ревности.