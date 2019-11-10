ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине застрелен адвокат. Это вторая смерть вокруг дела об убийстве экс-депутата РФ Вороненкова

11.11.2019 18:16 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Житомирской области Украины в воскресенье, 10 ноября, был убит адвокат Святослав Пархоменко, который защищал Александра Лося, одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на украинские СМИ.


Процесс по делу об убийстве Дениса Вороненкова. Фото: Deutsche Welle

В лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками, в результате которого было применено огнестрельное оружие.

«Довольно странная ситуация, зная Святослава [Пархоменко]. И обычно охота — достаточно удобная ситуация», — заявил «Украинской правде» еще один адвокат Лося, Владислав Добош.

Ранее сообщалось, что 25 октября в перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох — один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова. При этом в киевской прокуратуре заявили, что показания Бороха не являются ключевыми в деле.

Напомним, бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. Его охраннику удалось ранить убийцу, но тот позднее скончался в больнице. В октябре того же года украинская прокуратура пришла к выводу, что заказчиком убийства Вороненкова был российский криминальный авторитет Владимир Тюрин — бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На охоте застрелен адвокат, защищавший интересы подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова. Другой адвокат назвал ситуацию «странной».
 
Новости дня
Новости в мире
 
Видео с камер, признания и комментарий Кремля. Что известно об убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
11.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика