В Украине застрелен адвокат. Это вторая смерть вокруг дела об убийстве экс-депутата РФ Вороненкова

Источник материала: Tut.by

В Житомирской области Украины в воскресенье, 10 ноября, был убит адвокат Святослав Пархоменко, который защищал Александра Лося, одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на украинские СМИ.



Процесс по делу об убийстве Дениса Вороненкова. Фото: Deutsche Welle

В лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками, в результате которого было применено огнестрельное оружие.

«Довольно странная ситуация, зная Святослава [Пархоменко]. И обычно охота — достаточно удобная ситуация», — заявил «Украинской правде» еще один адвокат Лося, Владислав Добош.

Ранее сообщалось, что 25 октября в перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох — один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова. При этом в киевской прокуратуре заявили, что показания Бороха не являются ключевыми в деле.

Напомним, бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года. Его охраннику удалось ранить убийцу, но тот позднее скончался в больнице. В октябре того же года украинская прокуратура пришла к выводу , что заказчиком убийства Вороненкова был российский криминальный авторитет Владимир Тюрин — бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой.