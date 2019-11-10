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В Украине застрелен адвокат. Это вторая смерть вокруг дела об убийстве экс-депутата РФ Вороненкова
11.11.2019 18:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Житомирской области Украины в воскресенье, 10 ноября, был убит адвокат Святослав Пархоменко, который защищал Александра Лося, одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом
В лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками, в результате которого было применено огнестрельное оружие.
«Довольно странная ситуация, зная Святослава [Пархоменко]. И обычно охота — достаточно удобная ситуация», — заявил «Украинской правде» еще один адвокат Лося, Владислав Добош.
Ранее сообщалось, что 25 октября в перестрелке в Харькове был убит Владимир Борох — один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова. При этом в киевской прокуратуре заявили, что показания Бороха не являются ключевыми в деле.
Напомним, бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков
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На охоте застрелен адвокат, защищавший интересы подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова. Другой адвокат назвал ситуацию «странной».
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