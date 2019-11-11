В Гонконге неизвестный поджег вступившего в спор с протестующими мужчину (Видео 18+)

Источник материала: Tut.by

В Гонконге неизвестный облил горючей жидкостью и поджег человека, вступившего в спор с участниками протестов. Видео опубликовал китайский государственный новостной телеканал CGTN.

Как сообщила радиостанция RTHK , спор произошел в одном из спальных районов города. Мужчина высказал недовольство действиями протестующих и назвал их не китайцами, а британцами. Те посоветовали ему уезжать из Гонконга. В разгар спора кто-то вылил на мужчину прозрачную жидкость, а затем поджег его. Молодые люди с криками разбежались.

Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.

Внимание! Видео содержит сцену насилия.

В полиции рассказали , что незадолго до нападения протестующие в масках разгромили близлежащий железнодорожный вокзал, и следователи считают, что этот человек «преследовал участников беспорядков». О том, были ли задержаны причастные к инциденту, полиция не сообщает.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже больше 4-х месяцев. Они начались из-за попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Протесты усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками. Демонстранты, в частности, требуют демократизации избирательной системы в Гонконге и освобождения всех задержанных участников протестных акций.

Полиция для разгона применяет слезоточивый газ и резиновые пули.