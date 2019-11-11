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В Гонконге неизвестный поджег вступившего в спор с протестующими мужчину (Видео 18+)
11.11.2019 22:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гонконге неизвестный облил горючей жидкостью и поджег человека, вступившего в спор с участниками протестов.
Как сообщила радиостанция
Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.
Внимание! Видео содержит сцену насилия.
В полиции
Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже больше 4-х месяцев. Они начались из-за попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Протесты усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками. Демонстранты, в частности, требуют демократизации избирательной системы в Гонконге и освобождения всех задержанных участников протестных акций.
Полиция для разгона применяет слезоточивый газ и резиновые пули.
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Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.
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