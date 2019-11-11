По Варшаве в День независимости прошли маршем десятки тысяч националистов

Источник материала: Tut.by

Десятки тысяч демонстрантов, главным образом члены ультранационалистических организаций, прошли в понедельник, 11 ноября, маршем по Варшаве по случаю Дня независимости Польши. Шествие националистов сопровождалось скандированием традиционного в Польше лозунга ультраправых — «Бог, честь, родина».





Многие демонстранты несли красно-белые польские флаги. Вскоре после начала акции несколько активистов подожгли сигнальные ракеты, после чего отдельные участки маршрута заволокло дымом.

«Вернуться к корням»

«Мы должны вернуться к своим корням. Наш мир забыл о боге и христианстве», — считает один из лидеров националистической организации «Марш за независимость» Роберт Бакевич.





Обстановка в Польше серьезно поляризовалась после прихода к власти консервативной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (ПиС) в 2015 году. Ее члены настаивают на возрождении патриотических и католических ценностей в обществе и на отказе от западного либерализма, напоминает Reuters. Критики партии утверждают, что она негласно поощряет группы со склонностью к фашистской и антисемитской идеологиями, однако в ПиС это отрицают.





Ни члены правительства, ни президент Анджей Дуда в марше не участвовали. Наряду с шествием, в Варшаве состоялись памятные мероприятия: возложение венков, парады и концерт.



Фото: Reuters

«Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей»

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

«Убежден, что более интенсивные торговые и деловые связи, совместные научные и образовательные проекты, сотрудничество организаций и учреждений позволят более эффективно использовать потенциал нашего соседства и будут способствовать укреплению конструктивных отношений, — говорится в поздравлении. — Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей по вопросам региональной и международной безопасности, а также в контексте дальнейшего развития прагматичного диалога с Европейским союзом».

Александр Лукашенко пожелал Анджею Дуде крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а польским гражданам — мира и процветания.