Украинский вице-премьер: Война с Россией закончится только с возвратом Крыма

Источник материала: Tut.by

Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая «завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма». Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.



Фото: РБК-Украина

Как отметил украинский вице-премьер, он выступает за то чтобы эта война закончилась.

— Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло, — отметил Кулеба.

По его мнению, Крым «зашел в так называемую „балтийскую модель“» по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой.

— Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем, — добавил Кулеба.

Кроме того, он выразил уверенность, что Крым вернется в Украину. По его мнению, это будет моментом максимального ослабления России, когда Крым «просто выскользнет из ее ослабевших рук».