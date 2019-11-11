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Мексика предоставила Эво Моралесу политическое убежище
12.11.2019 06:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Мексики предоставили политическое убежище ушедшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро удовлетворила соответствующее ходатайство Моралеса,
По словам Эбрарда, Моралес устно и письменно обратился к властям в Мехико с прошением предоставить убежище. Когда и каким образом бывший руководитель Боливии прибудет в Мексику, Эбрард не сообщил.
Сам Моралес поблагодарил власти этой страны за предоставление убежища. Обращаясь к своим сторонникам на своей странице в Twitter, он пообещал в будущем вернуться на родину.
Между тем власти Перу дали «зеленый свет» на пролет правительственного самолета из Мексики. Власти в Лиме разрешили перелет и дозаправку мексиканскому лайнеру, который направляется в Боливию, чтобы забрать Моралеса. Решение было принято по просьбе правительство Мексики, заявил МИД Перу.
Трамп назвал отставку Моралеса победой демократии в Боливии
Президент США Дональд Трамп назвал отставку Моралеса важным моментом для демократии в Западном полушарии. Это событие стало мощным сигналом для «нелегитимных режимов» в Венесуэле и Никарагуа, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. «Демократия и воля народа всегда будут одерживать победу», — подчеркнул Трамп.
По его словам, уход Моралеса позволяет боливийцам добиться внимания к своим требованиям. «США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным — за выполнение клятвы защищать не только отдельного человека, но и конституцию Боливии», — отмечается далее. Отставка Моралеса позволила на шаг приблизиться «к полностью демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию», подчеркнул Трамп.
Боливийская армия сообщила о намерении охранять общественный порядок в стране на фоне эскалации насилия после отставки Моралеса. «Мы будем применять соразмерную силу против групп вандалов, пугающих население», — заявил командующий вооруженными силами Вильямс Калиман. Между тем в настоящее время несколько сотен сторонников Моралеса вышли из города Эль-Альто в Ла-Пас, где находится резиденция правительства, сообщает корреспондент AFP.
Ушло в отставку все высшее руководство Боливии
10 ноября Эво Моралес ушел в отставку после продолжавшихся более двух недель массовых протестов. Вслед за ним свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов. Кроме того, полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Двое последних подозревают в причастности к нарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября.
Властные полномочия в Боливии после отставки всего высшего руководства страны перешли ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес.
Моралес
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Власти Мексики предоставили политическое убежище ушедшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу.
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