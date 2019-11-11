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В Киеве заявили о «лежащем где-то в столе» законе об амнистии на Донбассе
12.11.2019 06:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале
«Закон об амнистии был принят украинскими депутатами, закон об амнистии не был передан (бывшему. — РБК) президенту на подпись», — сказал он. Министр уточнил, что согласно Конституции нельзя принять закон парламентом и при этом не передать его на подпись главе государства.
«Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут», — добавил Пристайко.
По словам главы МИДа, предыдущее правительство Украины нарушило законодательство, поскольку закон не был подписан тогдашним председателем Верховной рады Владимиром Гройсманом и не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко.
Как отметил Пристайко, предыдущие власти подобными действиями переложили ответственность за амнистию на Донбассе на новую власть.
В середине октября заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев принял все оговоренные в минских соглашениях законодательные акты по амнистии на Донбассе. «На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте минских договоренностей», — сказал он, выступая в парламенте.
Комментируя заявление Боднара, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник отметил, что никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил. Он назвал слова замглавы украинского МИДа откровенной ложью.
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Предыдущее правительство приняло соответствующий закон, однако не передало его на подпись президенту, таким образом переложив ответственность на новую власть,...
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