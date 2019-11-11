Трамп опубликует стенограмму «первой, а значит, и наиболее важной» телефонной беседы с Зеленским

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей «первой, а значит, и наиболее важной» апрельской телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в понедельник в Twitter .



Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

«Чтобы продолжать оставаться самым транспарентным президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины», — написал Трамп. Речь идет об апрельском телефонном звонке, когда американский лидер поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

«Я уверен, что вы найдете его волнующим», — заключил глава государства. В субботу он допустил, что стенограмма, возможно, будет опубликована во вторник. О своих намерениях обнародовать ее Трамп заявлял еще в конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.