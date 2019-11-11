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Трамп опубликует стенограмму «первой, а значит, и наиболее важной» телефонной беседы с Зеленским
12.11.2019 07:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей «первой, а значит, и наиболее важной» апрельской телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в понедельник в
«Чтобы продолжать оставаться самым транспарентным президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, и самого важного телефонного разговора с президентом Украины», — написал Трамп. Речь идет об апрельском телефонном звонке, когда американский лидер поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.
«Я уверен, что вы найдете его волнующим», — заключил глава государства. В субботу он допустил, что стенограмма, возможно, будет опубликована во вторник. О своих намерениях обнародовать ее Трамп заявлял еще в конце сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам своего участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В США разгорелся крупный
Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.
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«Я уверен, что вы найдете его волнующим», - заключил глава государства.
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