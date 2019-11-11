Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жертвами тропического циклона в Бангладеш стали 26 человек 26 человек стали жертвами тропического циклона "Бюльбюль" в Бангладеш. Еще более полусотни рыбаков пропали без вести. Они вышли в море, несмотря на штормовое...

26 человек стали жертвами тропического циклона "Бюльбюль" в Бангладеш. Еще более полусотни рыбаков пропали без вести. Они вышли в море, несмотря на штормовое предупреждение, и не вернулись. Бушующая стихия повредила около сотни тысяч домов в 13 южных районах страны. Прибрежные пахотные земли частично затоплены. Кроме того, шторм снес много вышек сотовой связи и повредил линии электропередачи.