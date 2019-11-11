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Жертвами тропического циклона в Бангладеш стали 26 человек
12.11.2019 09:05 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT26 человек стали жертвами тропического циклона "Бюльбюль" в Бангладеш. Еще более полусотни рыбаков пропали без вести. Они вышли в море, несмотря на штормовое предупреждение, и не вернулись. Бушующая стихия повредила около сотни тысяч домов в 13 южных районах страны. Прибрежные пахотные земли частично затоплены. Кроме того, шторм снес много вышек сотовой связи и повредил линии электропередачи.
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26 человек стали жертвами тропического циклона "Бюльбюль" в Бангладеш. Еще более полусотни рыбаков пропали без вести. Они вышли в море, несмотря на штормовое...
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