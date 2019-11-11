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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Space X запустила 60 спутников для глобального интернета Компания Space X запустила на орбиту 60 спутников для глобального интернета. Первая ступень ракеты-носителя после старта успешно приземлилась на плавучую платформу в...

Компания Space X запустила на орбиту 60 спутников для глобального интернета. Первая ступень ракеты-носителя после старта успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Это уже второй запуск для реализации проекта "Стар Линк". Всего компания Илона Маска намерена запустить 12 000 мини-спутников. Общие затраты оцениваются в 10 миллиардов долларов.