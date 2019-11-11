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Вашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС

12.11.2019 08:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода. Об этом пишет издание "Политико" со ссылкой на источник. Президент США заявил о возможном введении такого сбора в феврале. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом в 20 миллиардов евро.

 
 
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Вашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода. Об этом пишет издание "Политико" со ссылкой на источник. Президент США заявил о возможном...
 
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