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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС Вашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода. Об этом пишет издание "Политико" со ссылкой на источник. Президент США заявил о возможном...

Вашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода. Об этом пишет издание "Политико" со ссылкой на источник. Президент США заявил о возможном введении такого сбора в феврале. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом в 20 миллиардов евро.