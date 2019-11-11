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Вашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС
12.11.2019 08:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода. Об этом пишет издание "Политико" со ссылкой на источник. Президент США заявил о возможном введении такого сбора в феврале. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом в 20 миллиардов евро.
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Вашингтон намерен отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода. Об этом пишет издание "Политико" со ссылкой на источник. Президент США заявил о возможном...
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