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Всеобщая забастовка в Ливане: закрыты банки и учебные заведения
12.11.2019 12:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНе работают госслужащие и члены синдиката свободных профессий, а также владельцы бензоколонок, которые начали стачку еще в выходные. Это привело к появлению длинных очередей возле АЗС по всему городу. Главные требования митингующих - улучшение условий жизни, соцреформы и быстрое формирование "переходного правительства спасения". Еще одна больная тема - безработица: почти 40 % молодежи в Ливане не может найти работу.
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Не работают госслужащие и члены синдиката свободных профессий, а также владельцы бензоколонок, которые начали стачку еще в выходные. Это привело к появлению...
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