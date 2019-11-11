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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всеобщая забастовка в Ливане: закрыты банки и учебные заведения Не работают госслужащие и члены синдиката свободных профессий, а также владельцы бензоколонок, которые начали стачку еще в выходные. Это привело к появлению...

Не работают госслужащие и члены синдиката свободных профессий, а также владельцы бензоколонок, которые начали стачку еще в выходные. Это привело к появлению длинных очередей возле АЗС по всему городу. Главные требования митингующих - улучшение условий жизни, соцреформы и быстрое формирование "переходного правительства спасения". Еще одна больная тема - безработица: почти 40 % молодежи в Ливане не может найти работу.