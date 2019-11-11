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Уже почти сутки заблокирована трасса между Испанией и Францией
12.11.2019 12:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПодъезды к границе перекрыли каталонцы. И к ним продолжают прибывать сторонники независимости автономии. Как сообщается, многие взяли отгулы на работе и намерены участвовать в акции несколько дней. В знак солидарности с манифестантами сотни людей вышли и на улицы Барселоны. Отметим, волнения начались месяц назад, когда Верховный суд Испании приговорил нескольких политиков Каталонии к тюремным срокам за организацию референдума о независимости.
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Подъезды к границе перекрыли каталонцы. И к ним продолжают прибывать сторонники независимости автономии. Как сообщается, многие взяли отгулы на работе и намерены...
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