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Уже почти сутки заблокирована трасса между Испанией и Францией

12.11.2019 12:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Подъезды к границе перекрыли каталонцы. И к ним продолжают прибывать сторонники независимости автономии. Как сообщается, многие взяли отгулы на работе и намерены участвовать в акции несколько дней. В знак солидарности с манифестантами сотни людей вышли и на улицы Барселоны. Отметим, волнения начались месяц назад, когда Верховный суд Испании приговорил нескольких политиков Каталонии к тюремным срокам за организацию референдума о независимости.

 
 
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Подъезды к границе перекрыли каталонцы. И к ним продолжают прибывать сторонники независимости автономии. Как сообщается, многие взяли отгулы на работе и намерены...
 
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