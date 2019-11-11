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Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций за отмену санкций против России

12.11.2019 13:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украина потребует от ЕС максимальных компенсаций, если европейская сторона откажется от политики санкций в отношении России. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью агентству РБК-Украина.


Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook / dmytro.kuleba

«Если это [снятие санкций] все же произойдет, то Киеву необходимо получить за такое решение максимальный уровень компенсаций в любой форме, которая подлежит переговорам», — сказал он. Кулеба отметил, что задача украинской дипломатии в том, чтобы не допустить снятия санкций до того, как будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений.

По его словам, Киев уже замечает смягчение подходов к санкционной политике Европы в отношении России.

«Раз — тут их вернули в ПАСЕ, раз — заговорили о том, чтобы вернуть в G7. Начались постоянные встречи с российским руководством на высшем уровне», — считает Кулеба. Он добавил, что Киев готов к тому, что в какой-то момент санкции продлены не будут.

В марте 2014 года в связи с ситуаций в Украине ЕС и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию и другие государства, начали вводить санкции в отношении России. В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС — экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму, — которые регулярно продлеваются.

Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

Дмитрий Кулеба считает, что Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз.

По его словам, через 5 лет Украина планирует достичь полной совместимости с НАТО и получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления.

«Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап — начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание… И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь», — сказал вице-премьер.

Кулеба не стал озвучивать конкретную дату получения такого политического решения, но предположил, что Украина получит такое предложение от НАТО быстрее, чем от ЕС.

«Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС», — заявил Кулеба.

 
 
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Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба также считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС.
 
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