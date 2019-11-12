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Венеция утонула: в Италии объявлен наивысший красный уровень опасности из-за дождей
13.11.2019 00:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильные дожди обрушились на юг Италии. Красный уровень опасности объявлен в Калабрии, Базиликате и на Сицилии. Оранжевый — в Апулии, желтый — еще в 10 регионах.
Как сообщает агентство
А центр Венеции уходит под воду. В 5.30 утра в городе прозвучали сирены, которые предупредили население о начавшемся наводнении. Уровень воды уже достиг 127 сантиметров, но это не предел, предупреждают спасательные службы, вода продолжит прибывать. Ожидается. что к утро она поднимется до 145.
Впрочем, туристов это не пугает. Они готовы гулять по городу, любоваться достопримечательностями и сидеть в кафе по щиколотку в воде.
Рекорд был установлен в 1966 году: тогда уровень воды достиг 1,94 метра.
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Уровень воды уже достиг 127 сантиметров, но это не предел, предупреждают спасательные службы, вода продолжит прибывать.
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