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Венеция утонула: в Италии объявлен наивысший красный уровень опасности из-за дождей

13.11.2019 00:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильные дожди обрушились на юг Италии. Красный уровень опасности объявлен в Калабрии, Базиликате и на Сицилии. Оранжевый — в Апулии, желтый — еще в 10 регионах.

Как сообщает агентство ANSA, дождь, штормовой ветер и огромные волны на побережье натворили уже немало бед. Пожарные выезжают на многочисленные вызовы по поводу падения деревьев и фонарных столбов. Во многих городах из-за непогоды закрыли школы.


А центр Венеции уходит под воду. В 5.30 утра в городе прозвучали сирены, которые предупредили население о начавшемся наводнении. Уровень воды уже достиг 127 сантиметров, но это не предел, предупреждают спасательные службы, вода продолжит прибывать. Ожидается. что к утро она поднимется до 145.

Впрочем, туристов это не пугает. Они готовы гулять по городу, любоваться достопримечательностями и сидеть в кафе по щиколотку в воде.











Рекорд был установлен в 1966 году: тогда уровень воды достиг 1,94 метра.

 
 
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Уровень воды уже достиг 127 сантиметров, но это не предел, предупреждают спасательные службы, вода продолжит прибывать.
 
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