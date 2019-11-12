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В Боливии сенатор Жанин Аньес объявила себя временным президентом
13.11.2019 06:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес во вторник заявила, что берет на себя обязанности главы государства после того, как Эво Моралес подал в отставку с поста президента. Трансляция из зала парламента велась в социальных сетях.
«Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией», — сказала она.
По ее словам, она собирается «как можно скорее провести выборы». «Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями (членами Высшего избирательного суда — прим. редакции), отразят желания народа», — добавила она.
10 ноября Эво Моралес
В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Аньес ранее заявила, что возьмет на себя обязанности и.о. президента, так как она должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.
Между тем, получивший
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«Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией», - сказала она.
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