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В Украине задержали подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского

13.11.2019 07:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского. За помощь в трудоустройстве в «Нафтогаз Украины» она требовала 300 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Украинские СМИ пишут, что задержана женщина на снимке — директор департамента обеспечения доступа к публичной информации в офисе президента Украины Светлана Кондзеля. Фото: телеканал «112. Украина»

«Этот человек работал в разных департаментах администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет „своих“ и „чужих“. Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», — говорится в заявлении в Facebook администрации президента Украины.

Антикоррупционная прокуратура Украины уточняет, что задержана женщина.

«Во время негласных следственных розыскных действий задокументирован факт вымогательства с физического лица 300 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК „Нафтогаз Украины“», — сообщили в прокуратуре.

Как отмечает ведомство, руководительницу департамента офиса, ее помощницу — бывшую замминистра культуры Украины (в 2011 году) и других участников группы задержали после получения первого транша в 150 тысяч долларов.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что сотрудники НАБУ задержали Светлану Кондзелю, директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в офисе президента. В издании отметили, что она хвасталась тем, что может решить любую проблему благодаря связям в администрации президента.

Ее сообщницей, по данным «Украинской правды» оказалась экс-замминистра культуры Украины Виктория Лесничая.

 
 
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За помощь в трудоустройстве в «Нафтогаз Украины» она требовала 300 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
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