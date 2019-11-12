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В Украине задержали подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
13.11.2019 07:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского. За помощь в трудоустройстве в «Нафтогаз Украины» она требовала 300 тысяч долларов. Об этом
«Этот человек работал в разных департаментах администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет „своих“ и „чужих“. Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», — говорится в заявлении в
Антикоррупционная прокуратура Украины уточняет, что задержана женщина.
«Во время негласных следственных розыскных действий задокументирован факт вымогательства с физического лица 300 тысяч долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК „Нафтогаз Украины“», — сообщили в прокуратуре.
Как отмечает ведомство, руководительницу департамента офиса, ее помощницу — бывшую замминистра культуры Украины (в 2011 году) и других участников группы задержали после получения первого транша в 150 тысяч долларов.
Ее сообщницей, по данным
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За помощь в трудоустройстве в «Нафтогаз Украины» она требовала 300 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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