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Всемирно известный руфер не смог взобраться на небоскреб в Париже
13.11.2019 19:17 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПровалил восхождение. Французский экстремал Ален Робер, которого прозвали человеком-пауком, потерпел неудачу во время покорения очередной вершины - у западной окраины Парижа. Скалолаз смог добраться до верхних этажей, но ему не удалось вылезти на крышу 152-метрового небоскреба "Ариан". Мужчина был вынужден проникнуть в офисное помещение через окно. Отметим, Робер может похвастаться огромным количеством восхождений. В их числе и Эйфелева башня. Француз также фигурирует в Книге рекордов Гиннесса!
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Провалил восхождение. Французский экстремал Ален Робер, которого прозвали человеком-пауком, потерпел неудачу во время покорения очередной вершины - у западной...
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