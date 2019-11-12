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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всемирно известный руфер не смог взобраться на небоскреб в Париже Провалил восхождение. Французский экстремал Ален Робер, которого прозвали человеком-пауком, потерпел неудачу во время покорения очередной вершины - у западной...

Провалил восхождение. Французский экстремал Ален Робер, которого прозвали человеком-пауком, потерпел неудачу во время покорения очередной вершины - у западной окраины Парижа. Скалолаз смог добраться до верхних этажей, но ему не удалось вылезти на крышу 152-метрового небоскреба "Ариан". Мужчина был вынужден проникнуть в офисное помещение через окно. Отметим, Робер может похвастаться огромным количеством восхождений. В их числе и Эйфелева башня. Француз также фигурирует в Книге рекордов Гиннесса!