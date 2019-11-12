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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Смертельное ДТП на западе Словакии Пассажирский автобус врезался в грузовик. Погибли не менее 13 человек, еще около 20 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Некоторые из них находятся в...

Пассажирский автобус врезался в грузовик. Погибли не менее 13 человек, еще около 20 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии. По предварительной информации, транспортное средство столкнулось с большегрузным автомобилем, перевозившим камни. Из-за сильного удара автобус вылетел в кювет. Около 30 пожарных (а также экипаж вертолетной службы скорой помощи) работают на месте происшествия. Причины аварии выясняются. Движение на участке дороги приостановлено.