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Смертельное ДТП на западе Словакии
13.11.2019 19:15 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПассажирский автобус врезался в грузовик. Погибли не менее 13 человек, еще около 20 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии. По предварительной информации, транспортное средство столкнулось с большегрузным автомобилем, перевозившим камни. Из-за сильного удара автобус вылетел в кювет. Около 30 пожарных (а также экипаж вертолетной службы скорой помощи) работают на месте происшествия. Причины аварии выясняются. Движение на участке дороги приостановлено.
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Пассажирский автобус врезался в грузовик. Погибли не менее 13 человек, еще около 20 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Некоторые из них находятся в...
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