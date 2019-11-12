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Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

13.11.2019 00:00 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Она попала в дом в городе Ашкелон. Ранения получила пожилая женщина. Ей оказали медпомощь и доставили в больницу. Этим утром сигналы оповещения о ракетных атаках прозвучали в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, с начала вооруженного противостояния (во вторник утром) более 250 ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа. Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе в ночь на вторник.
 
 
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Она попала в дом в городе Ашкелон. Ранения получила пожилая женщина. Ей оказали медпомощь и доставили в больницу. Этим утром сигналы оповещения о ракетных атаках...
 
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