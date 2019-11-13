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В России студент устроил стрельбу в колледже
14.11.2019 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
«Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет», — сказали в пресс-службе.
В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек.
«По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой помощи», — сказали в пресс-службе министерства.
На очной форме в колледже обучаются 1,5 тыс. студентов.
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В результате стрельбы погиб один человек.
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