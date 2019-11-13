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Неконфликтный, ружье купил сам. Что известно о стрелявшем в российском колледже студенте

14.11.2019 16:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Устроившему стрельбу в строительном колледже Благовещенска студенту было 19 лет. СМИ выяснили имя стрелявшего — Даниил Засорин. Возбуждено несколько уголовных дел.


Здание колледжа. Фото: amur.info

Telegram-канал Baza нашел в Сети аудиопослание стрелка, оставленное перед нападением. Подлинность записи не подтверждена. В послании студент говорит, что «никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдет», вспоминает «Колумбайн».

Следователи рассказали, что охранник колледжа пропустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. В отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Охранник задержан.

Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении должностных лиц строительного колледжа. По предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор. Также возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений.

В результате стрельбы погиб 19-летний учащийся, еще трое — два 17-летних и 20-летний студенты получили множественные огнестрельные ранения, сообщили РБК в Минздраве Амурской области. Они находятся в больнице. Нападавший покончил с собой.

СМИ сообщают, что парень несколько месяцев назад получил разрешение на ношение оружия. Он сам купил ружье. Родным сказал, что увлекся охотой.

Знакомые нападавшего, с которыми общались журналисты разных СМИ, характеризуют парня как спокойного, замкнутого, неконфликтного. Устроившему стрельбу назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили ТАСС в СК. Такая экспертиза позволяет устанавливать психологические особенности человека, а также точные мотивы действий, совершенных при преступлении.

Один из очевидцев рассказал телеканалу «360», что нападавший прошел мимо охранника и отправился в туалет, где зарядил ружье.

«До всей этой стрельбы я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил дробовик-пятизарядку. Не выстрелил, потом сказал, чтобы мы уходили из туалета. Мы забежали в аудиторию, заставили дверь партами и вызвали полицию», — рассказал еще один очевидец случившегося — 18-летний студент колледжа Максим Муратов РИА "Новости".

Baza также пообщался с преподавательницей из амурского колледжа. По ее словам, парень зашел в класс посреди урока, в руках у него было ружье, во рту — сигарета. Педагог пыталась остановить студента, а после выстрелов спряталась под парту, потом выбежала из класса.

Еще один парень был в классе, когда в него зашел нападавший, рассказал очевидец Telegram-каналу Mash. Когда началась стрельба, ему удалось выбежать из аудитории и спрятаться за шкафом в коридоре с еще одним студентом. Позже к ним подошел стрелок и спросил у каждого, хочет ли он жить. После чего велел одному из них вернуться в класс, но парню удалось убежать.

Следователи опубликовали видео из учебного класса, где произошла стрельба.

Ранее в полиции рассказали, что о происшествии им сообщил подбежавший к инспекторам ДПС мужчина. Сотрудники отправились к месту ЧП и поднялись на второй этаж учебного заведения, там они увидели парня с оружием. Он стал стрелять в сторону силовиков, полицейские открыли ответный огонь. В итоге парня блокировали в аудитории. В это время полицейские вывели всех находящихся в помещении людей на улицу. На месте происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, в том числе стрелявшего.

 
 
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Устроившему стрельбу в строительном колледже Благовещенска студенту было 19 лет. СМИ выяснили имя стрелявшего - Даниил Засорин. Возбуждено несколько уголовных дел.
 
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