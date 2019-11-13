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Неконфликтный, ружье купил сам. Что известно о стрелявшем в российском колледже студенте
14.11.2019 16:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Устроившему
Следователи рассказали, что охранник колледжа пропустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. В отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Охранник задержан.
Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении должностных лиц строительного колледжа. По предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор. Также возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений.
В результате стрельбы погиб 19-летний учащийся, еще трое — два 17-летних и 20-летний студенты получили множественные огнестрельные ранения, сообщили
СМИ сообщают, что парень несколько месяцев назад получил разрешение на ношение оружия. Он сам купил ружье. Родным сказал, что увлекся охотой.
Знакомые нападавшего, с которыми общались журналисты разных СМИ, характеризуют парня как спокойного, замкнутого, неконфликтного. Устроившему стрельбу назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили
Один из очевидцев рассказал телеканалу «360», что нападавший прошел мимо охранника и отправился в туалет, где зарядил ружье.
«До всей этой стрельбы я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил дробовик-пятизарядку. Не выстрелил, потом сказал, чтобы мы уходили из туалета. Мы забежали в аудиторию, заставили дверь партами и вызвали полицию», — рассказал еще один очевидец случившегося — 18-летний студент колледжа Максим Муратов
Baza также пообщался с преподавательницей из амурского колледжа. По ее словам, парень зашел в класс посреди урока, в руках у него было ружье, во рту — сигарета. Педагог пыталась остановить студента, а после выстрелов спряталась под парту, потом выбежала из класса.
Еще один парень был в классе, когда в него зашел нападавший, рассказал очевидец Telegram-каналу
Следователи опубликовали
Ранее в полиции рассказали, что о происшествии им сообщил подбежавший к инспекторам ДПС мужчина. Сотрудники отправились к месту ЧП и поднялись на второй этаж учебного заведения, там они увидели парня с оружием. Он стал стрелять в сторону силовиков, полицейские открыли ответный огонь. В итоге парня блокировали в аудитории. В это время полицейские вывели всех находящихся в помещении людей на улицу. На месте происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, в том числе стрелявшего.
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