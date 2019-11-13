Международные следователи выступили с новым обращением к свидетелям по делу MH17

Источник материала: Tut.by

Совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing в Украине в июле 2014 года, выступила с новым обращением к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о трагедии. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе международных следователей.



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Как отмечается в сообщении, ССГ «собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК «Бук».

«Степень российского влияния играет роль при расследовании [в отношении] других лиц, причастных к крушению авиалайнера рейса MH17», — утверждается в документе. Именно поэтому, отметили в ССГ, и было принято решение о «публикации нового обращения к свидетелям».

Кроме того, следователи заявили, что «выложили в общественный доступ ряд разговоров», якобы имевших место между лидерами самопровозглашенной Донецкой народной республики и высокопоставленными российскими чиновниками, и «задали связанные с ними вопросы».

Крушение «Боинга»

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России в Украину ракетой «Бук». В 2015 году следователи пришли к выводу , что рейс МН17 был сбит ракетой «Бук», пущенной с востока Украины, которая взорвалась в левой передней части лайнера.

В 2016 году JIT сообщила , что запуск произвели недалеко от украинского населенного пункта Снежное, который в июле 2014 года находился под контролем сепаратистов. После выстрела пусковую установку вернули в Россию.

В мае 2018 года следователи заявили, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, расположенной под Курском. В Минобороны РФ информацию опровергли , заявив, что «ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу». МИД России назвал выводы следственной комиссии «предвзятыми и однобокими», а президент РФ Владимир Путин заявил , что Москва сможет признать выводы международной группы только тогда, когда будет принимать в расследовании полноценное участие.

Власти Нидерландов и Австралии официально возложили ответственность за крушение малайзийского «Боинга» над Украиной в 2014 году на Россию. США заявили , что доверяют выводам JIT.

В июне текущего года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян — Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.