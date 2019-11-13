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Международные следователи выступили с новым обращением к свидетелям по делу MH17
14.11.2019 17:16 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing в Украине в июле 2014 года, выступила с новым обращением к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о трагедии. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе международных следователей.
Как отмечается в сообщении, ССГ «собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК «Бук».
«Степень российского влияния играет роль при расследовании [в отношении] других лиц, причастных к крушению авиалайнера рейса MH17», — утверждается в документе. Именно поэтому, отметили в ССГ, и было принято решение о «публикации нового обращения к свидетелям».
Кроме того, следователи заявили, что «выложили в общественный доступ ряд разговоров», якобы имевших место между лидерами самопровозглашенной Донецкой народной республики и высокопоставленными российскими чиновниками, и «задали связанные с ними вопросы».
Крушение «Боинга»
Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.
За годы расследования группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит доставленной из России в Украину ракетой «Бук». В 2015 году следователи
В 2016 году JIT
В мае 2018 года следователи заявили, что самолет был сбит российским зенитным комплексом «Бук», который
Власти Нидерландов и Австралии официально
В июне текущего года ССГ заявила, что
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Как отмечается в сообщении, ССГ «собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало...
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