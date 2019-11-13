Банда торговцев людьми задержана в ЕС. В числе жертв - белорусы

Преступную группу, которая торговала людьми для сексуальной эксплуатации, задержала полиция Литвы и Испании 12 ноября.

Об этом сообщает TUT.BY Европол .

Два лидеры преступной группировки были задержаны в Испании во время операции, еще 13 фигурантов арестованы в Литве, проведено около 50 обысков в обеих странах.

Предполагается, что группа вела деятельность на территории двух стран. В числе задержанных есть судимые за грабежи, торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию. Количество жертв составляет как минимум 118 человек — граждане Беларуси, Украины и других стран.

Преступники продавали девушек для проституции и жестко расправлялась с конкурентами.

У подозреваемых изъяты крупные суммы, наркотики, поддельные документы и деньги, кредитные и SIM-карты, оружие, боеприпасы, маски и даже автомобили с полицейскими маячками. Идет расследование.