Путин: У нас с Зеленским полный контакт

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт. Однако речи об их личной встречи не идет.



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«Мы с ним в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — цитирует Путина RT.

Путин также добавил, что речи о его встречи с Зеленским до саммита в нормандском формате не идет.

«О встрече до „нормандского формата“ речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в „нормандском формате“. Ну, а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом», — сказал он.

Так он прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу Путина с Зеленским на нейтральной территории.

«Он [Назарбаев] исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. За морем и телушка — полушка, да рубль перевоз, — сказал Путин. — Не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход».

О разведении сил

Путин также отметил , что РФ высоко ценит разведение сил в Петровском и Золотом, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.

«То, что произведено разведение сил в этих двух точках, это хорошо, это мы приветствуем, как действия украинских властей, так и действия непризнанных республик, — сказал Путин. — Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности, министр, по-моему иностранных дел, сказал , что Украина вообще может отказаться от минских соглашений».

«Это как, мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате?» — задал он вопрос.

«Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда были отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования — и милиция, и Нацгвардия Украины. Тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ДНР и ЛНР», — сказал президент.

«Нужно ли это, если войска ушли? Мне кажется, нет», — подчеркнул российский лидер.

О цене на газ для Украины

Затронул Путин и вопрос поставки и транзита газа . По его словам, его цена для Украины может быть ниже текущей на 25%.

«Есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита, мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы <…>. Но мы же говорили о том, что если напрямую поставлять, то мы можем снизить цену на 25%», — сказал он.

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, «Нафтогаз» новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом» по новому контракту, заявил Путин.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять „Нафтогаз“ предъявил очередной иск в суде <…>. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — сказал он.

При этом Путин отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. «Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство <…>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени — ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для транзита газа через Украину в условиях истечения текущего контракта 31 декабря.