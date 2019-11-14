ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин: У нас с Зеленским полный контакт

15.11.2019 00:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин заявил, что у него с украинским коллегой Владимиром Зеленским есть полный контакт. Однако речи об их личной встречи не идет.


Фото: Reuters

«Мы с ним в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — цитирует Путина RT.

Путин также добавил, что речи о его встречи с Зеленским до саммита в нормандском формате не идет.

«О встрече до „нормандского формата“ речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в „нормандском формате“. Ну, а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом», — сказал он.

Так он прокомментировал предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу Путина с Зеленским на нейтральной территории.

«Он [Назарбаев] исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. За морем и телушка — полушка, да рубль перевоз, — сказал Путин. — Не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход».

О разведении сил

Путин также отметил, что РФ высоко ценит разведение сил в Петровском и Золотом, но при этом не понимает заявлений Киева о готовности отказаться от минских договоренностей.

«То, что произведено разведение сил в этих двух точках, это хорошо, это мы приветствуем, как действия украинских властей, так и действия непризнанных республик, — сказал Путин. — Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности, министр, по-моему иностранных дел, сказал, что Украина вообще может отказаться от минских соглашений».

«Это как, мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате?» — задал он вопрос.

«Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда были отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования — и милиция, и Нацгвардия Украины. Тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ДНР и ЛНР», — сказал президент.

«Нужно ли это, если войска ушли? Мне кажется, нет», — подчеркнул российский лидер.

О цене на газ для Украины

Затронул Путин и вопрос поставки и транзита газа. По его словам, его цена для Украины может быть ниже текущей на 25%.

«Есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита, мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы <…>. Но мы же говорили о том, что если напрямую поставлять, то мы можем снизить цену на 25%», — сказал он.

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, «Нафтогаз» новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом» по новому контракту, заявил Путин.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять „Нафтогаз“ предъявил очередной иск в суде <…>. Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — сказал он.

При этом Путин отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. «Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство <…>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени — ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для транзита газа через Украину в условиях истечения текущего контракта 31 декабря.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин также добавил, что речи о его встречи с Зеленским до саммита в нормандском формате не идет.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Я ему уже не раз объяснил, чтобы он заткнул пасть». При реставрации Нотр-Дама разгорелся конфликт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика