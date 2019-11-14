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Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ракетного удара по Одессе

15.11.2019 06:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По словам адмирала Игоря Воронченко, российские стратегические бомбардировщики проводили «провокационные учения» летом этого года, передает РБК со ссылкой на издание «Думская».


Ту-22М3 ВВС России. Фото: wikipedia

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 летом этого года отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе. Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона.

По словам Воронченко, самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, а затем повернули в сторону пролива Босфора. Учения, которые военачальник назвал провокационными, были проведены 10 июля, утверждает он.

В своем докладе Воронченко также заявил, что Россия наращивает свое военное присутствие в Черном море. По его подсчетам, с 2014 года количество кораблей российского Черноморского флота выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи.

Кроме того, как следует из выступления командующего ВМС Украины, Россия постоянно меняет состав населения Крыма, переселив туда за последний год до 100 тыс. человек. В «постоянной готовности к вторжению на Украину» находится до 30 батальонных тактических групп, утверждает Воронченко.

В международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона принимают участие военные и дипломаты из стран черноморского региона, а также США, Великобритании, Норвегии, Швеции. На ней обсуждают вопросы, связанные с политикой России, уточняет издание.

 
 
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В своем докладе Воронченко также заявил, что Россия наращивает свое военное присутствие в Черном море. По его подсчетам, с 2014 года количество кораблей российского...
 
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