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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Венеции введен режим чрезвычайного положения Из-за небывалого наводнения вода в каналах и лагуне поднялась до рекордной за последние полвека отметки в 1,87 метра. Затопило большую часть города, в том числе...

Из-за небывалого наводнения вода в каналах и лагуне поднялась до рекордной за последние полвека отметки в 1,87 метра. Затопило большую часть города, в том числе площадь Святого Марка, затонули три речных трамвая, от причала унесло множество гондол и лодок. Не работают детские сады. Сообщается об одном погибшем. На ликвидацию последствий власти собираются выделить 20 миллионов евро.