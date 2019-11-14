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В Венеции введен режим чрезвычайного положения
15.11.2019 07:15 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИз-за небывалого наводнения вода в каналах и лагуне поднялась до рекордной за последние полвека отметки в 1,87 метра. Затопило большую часть города, в том числе площадь Святого Марка, затонули три речных трамвая, от причала унесло множество гондол и лодок. Не работают детские сады. Сообщается об одном погибшем. На ликвидацию последствий власти собираются выделить 20 миллионов евро.
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Из-за небывалого наводнения вода в каналах и лагуне поднялась до рекордной за последние полвека отметки в 1,87 метра. Затопило большую часть города, в том числе...
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