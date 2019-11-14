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Стали известны дата и место встречи «нормандской четверки»
15.11.2019 19:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Встреча лидеров стран «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. Об этом сообщает
Проведение саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции запланировано на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg.
«Саммит состоится, так как с лета был достигнут прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Его цель — „открыть новую последовательность выполнения минских соглашений“», —
Как сообщает РИА «Новости», в кабмине ФРГ подтвердили, что Ангела Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Подтвердили эту информацию и в Офисе президента Зеленского.
Основными условиями для проведения саммита, напомним, участники «нормандской четверки» называли Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»">принятие «формулы Штайнмайера» (на этом, в частности, настаивала Москва) и отвод сил и средств обеих сторон от линии соприкосновения.
Самая продолжительная встреча лидеров четырех государств
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Как сообщает РИА «Новости», в кабмине ФРГ подтвердили, что Ангела Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Подтвердили эту...
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