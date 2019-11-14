Стали известны дата и место встречи «нормандской четверки»

Источник материала: Tut.by

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

Проведение саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции запланировано на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg.

«Саммит состоится, так как с лета был достигнут прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Его цель — „открыть новую последовательность выполнения минских соглашений“», — пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Как сообщает РИА «Новости», в кабмине ФРГ подтвердили, что Ангела Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки» 9 декабря в Париже. Подтвердили эту информацию и в Офисе президента Зеленского.

Основными условиями для проведения саммита, напомним, участники «нормандской четверки» называли Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»">принятие «формулы Штайнмайера» (на этом, в частности, настаивала Москва) и отвод сил и средств обеих сторон от линии соприкосновения.

Самая продолжительная встреча лидеров четырех государств состоялась 11 — 12 февраля 2015 года в Минске. Переговоры длились более пятнадцати часов. В них принимали участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. Самое главное, о чем тогда удалось договориться, — это прекращение огня.