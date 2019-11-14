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Спецслужбы Украины задержали под Киевом одного из лидеров ИГ

15.11.2019 21:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Служба безопасности Украины заявила о том, что в ходе совместной операции с МВД Грузии и ЦРУ США в частном доме под Киевом был задержан один из главарей «Исламского государства» Аль Бар Шишани. Об этом говорится в Facebook СБУ.


Фото: «Украинская правда»

В украинской спецслужбе указывают, что задержанного сейчас проверяют на причастность к преступлениям на территории Украины. Далее его может ждать экстрадиция. При этом не указывается, какой именно стране выдадут террориста.

В распространенном в пятницу заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии сообщается, что Аль Бар Шишани является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола.

«Служба безопасности Украины в сотрудничестве со Службой государственной безопасности Грузии по обвинению в участии в террористической организации задержала в городе Киеве гражданина Грузии Цезаря Тохосашвили, который разыскивался по красному циркуляру Интерпола. В результате проведенных следственных мероприятий СГБ удалось установить, что в 2014 году Цезарь Тохосашвили отправился в Сирийскую Арабскую Республику и стал участвовать в боях против правительственных сил. Следствие установило, что в 2015 году Цезарь Тохосашвили стал членом террористической организации «Исламское государство», — указывается в документе.

По данным СГБ Грузии, Тохосашвили был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как «военный министр» ИГ Абу Умар аш-Шишани, который тоже являлся выходцем из Грузии. Тбилисский городской суд 6 ноября заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению.

В украинской спецслужбе заявили, что гражданин Грузии Аль Бар Шишани с 2012 года воевал в Сирии и был одним из главарей террористов в провинции Латакия. Затем он стал помощником Абу Умара аш-Шишани, который руководил отрядами выходцев с Кавказа, уехавших воевать в Сирию. После смерти последнего в 2016 году Аль Бар Шишани уехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность экстремистов.

Утверждается, что в прошлом году террорист по поддельному паспорту переехал в Украину и с тех пор с фальшивыми документами жил в частном доме в Киевской области.

В СБУ утверждают, что проведенная экспертиза доказала, что Аль Бар Шишани действительно является человеком, который находится в международном розыске как боевик ИГ.

 
 
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В распространенном в пятницу заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии сообщается, что Аль Бар Шишани является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили,...
 
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