Польша уведомила «Газпром» об отказе от российского газа

Источник материала: Tut.by

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уведомила российские компании «Газпром» и «Газпром экспорт» об отказе продлить контракт на закупку газа из РФ после 31 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба PGNiG в пятницу, 15 ноября.

Как отмечается в сообщении, согласно подписанному в 1996 году Ямальскому контракту, стороны обязаны предоставить декларацию о сотрудничестве до 31 декабря 2019 года, за три года до предполагаемого срока расторжения договора.

Отказ от российского газа глава PGNiG Петр Возняк объяснил «стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов». Менеджер также отметил, что в последние четыре года «компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации» поставок. В частности, заключены долгосрочные контракты на поставку СПГ, приобретаются месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе.

По информации ТАСС, Ямальский контракт подразумевал приобретение Польшей порядка 10 млрд кубометров газа в год. 2,5 млрд кубометров она намерена получать по строящемуся газопроводу Baltic Pipe с месторождений на норвежском шельфе. Это, по оценкам Возняка, совместно с собственным производством и поставками СПГ из США и Катара покроет объемы, получаемые из России. Он подчеркнул, что приобретаемый компанией в США сжиженный природный газ на 20−30 процентов дешевле того, что сейчас импортируется на основании Ямальского контракта.