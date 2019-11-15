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Польша уведомила «Газпром» об отказе от российского газа
15.11.2019 23:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уведомила российские компании «Газпром» и «Газпром экспорт» об отказе продлить контракт на закупку газа из РФ после 31 декабря 2022 года. Об этом сообщила
Как отмечается в сообщении, согласно подписанному в 1996 году Ямальскому контракту, стороны обязаны предоставить декларацию о сотрудничестве до 31 декабря 2019 года, за три года до предполагаемого срока расторжения договора.
Отказ от российского газа глава PGNiG Петр Возняк объяснил «стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов». Менеджер также отметил, что в последние четыре года «компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации» поставок. В частности, заключены долгосрочные контракты на поставку СПГ, приобретаются месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе.
По информации ТАСС, Ямальский контракт подразумевал приобретение Польшей порядка 10 млрд кубометров газа в год. 2,5 млрд кубометров она намерена получать по строящемуся газопроводу Baltic Pipe с месторождений на норвежском шельфе. Это, по оценкам Возняка, совместно с собственным производством и поставками СПГ из США и Катара покроет объемы, получаемые из России. Он подчеркнул, что приобретаемый компанией в США сжиженный природный газ на 20−30 процентов дешевле того, что сейчас импортируется на основании Ямальского контракта.
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Как отмечается в сообщении, согласно подписанному в 1996 году Ямальскому контракту, стороны обязаны предоставить декларацию о сотрудничестве до 31 декабря 2019 года,...
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