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В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер
16.11.2019 07:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Впервые более чем за два года список богатейших людей по версии Bloomberg возглавил Бил Гейтс. Он сместил с первого места Джеффа Безоса, пишет
Сооснователь Microsoft Corp. Билл Гейтс в пятницу обошел главу Amazon Джеффа Безоса в
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Впервые более чем за два года список богатейших людей по версии Bloomberg возглавил Бил Гейтс. Он сместил с первого места Джеффа Безоса.
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