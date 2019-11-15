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Умер подросток, устроивший стрельбу в школе в Калифорнии

16.11.2019 07:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Соединенных Штатах скончался подросток, открывший огонь в школе в день своего рождения, передает РИА Новости.

По информации полицейских, он умер от ранения, которое получил в результате попытки самоубийства.

Сообщается, что в доме подростка прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов допросили родственников стрелка и девушку, с которой он состоял в отношениях.

Напомним, инцидент произошел 14 ноября в школе американского города Санта-Кларита в штате Калифорния. В результате стрельбы погибли 14-летний мальчик и 16-летняя девушка, еще пять человек получили ранения.

16-летний подросток, устроивший стрельбу, попытался покончить жизнь самоубийством, но остался жив.

Мотивы поступка стрелка пока не установлены.

 
 
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Сообщается, что в доме подростка прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов допросили родственников стрелка и девушку, с которой он состоял в...
 
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