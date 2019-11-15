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Умер подросток, устроивший стрельбу в школе в Калифорнии
16.11.2019 07:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Соединенных Штатах скончался подросток, открывший огонь в школе в день своего рождения, передает
По информации полицейских, он умер от ранения, которое получил в результате попытки самоубийства.
Сообщается, что в доме подростка прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов допросили родственников стрелка и девушку, с которой он состоял в отношениях.
Напомним, инцидент
16-летний подросток, устроивший стрельбу, попытался покончить жизнь самоубийством, но остался жив.
Мотивы поступка стрелка пока не установлены.
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Сообщается, что в доме подростка прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов допросили родственников стрелка и девушку, с которой он состоял в...
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