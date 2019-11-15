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Боливия решила выслать всех дипломатов Венесуэлы
16.11.2019 10:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила персонами нон грата венесуэльских дипломатов. По ее словам, причиной высылки дипломатов стало вмешательство во внутренние дела страны. Об этом 15 ноября
«Им будет дан крайний срок для выезда из страны за вмешательство во внутренние дела государства», — заявила Лонгарик. Она добавила, что в Боливии задержали несколько граждан Венесуэлы, у которых нашли огнестрельное оружие. По мнению министра, они могли участвовать в беспорядках на стороне бывшего президента страны Эво Моралеса.
Кроме венесуэльцев Боливию покинут и 725 граждан Кубы, которые работали в различных отраслях экономики. «Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях», — добавила Лонгарик.
Власти Венесуэлы, комментируя
В конце октября в Боливии прошли президентские выборы. Избирательная комиссия объявила победителем Эво Моралеса, но его соперник, оппозиционер Карлос Меса заявил, что не признает результаты. После этого в столице Боливии Ла-Пасе и нескольких других городах начались
10 ноября Организация американских государств опубликовала доклад, в котором говорилось, что аудиторы не могут подтвердить результаты выборов из-за «явных манипуляций» и поэтому рекомендуют провести новые. Моралес согласился их провести, но протесты продолжились.
Тогда Эво Моралес объявил о своей отставке по
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Помимо венесуэльцев Боливию покинут и 725 граждан Кубы.
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