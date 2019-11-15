30 лет «бархатной революции»: почему чехи вновь выходят на улицы?

Источник материала: Tut.by

В ноябре 1989 года жители Чехословакии вышли на улицы, требуя положить конец коммунистическому режиму. Сегодня чехи вновь протестуют, пытаясь защитить завоевания «бархатной революции», пишет издание Deutsche Welle.



Фото взято с сайта: wikipedia.org

«Бархатная революция» в Чехословакии началась 17 ноября 1989 года. В тот день спецназ Чехословакии жестоко разогнал демонстрацию студентов, участники которой отклонились от санкционированного властями маршрута и направились в центр Праги. Беспрецедентное насилие и слухи о том, что в процессе разгона был якобы убит студент, моментально стали импульсом для антиправительственных выступлений. Лидеры неофициальных оппозиционных групп создали политическое движение «Гражданский форум», 20 ноября пражские студенты объявили о забастовке, и в первый же день к ней присоединились все высшие учебные заведения страны.

Вит Поханка, который в 1989 году учился на пятом курсе Университета Палацкого в городе Оломоуце, был избран членом комитета по координации протестов на своем факультете.

«Некоторые из нас были уверены в том, что будут исключены из университета, а кое-кто, возможно, даже окажется в тюрьме», — рассказывает Поханка. В то время он планировал окончить университет и сразу же бежать на Запад.

«В первую неделю протестов были моменты, когда мне становилось действительно страшно», — вспоминает он.

«Бархатная революция»: как это было

«Бархатная революция» постепенно набирала обороты: антиправительственные протесты с каждым днем становятся все более жесткими, в стране проводится всеобщая забастовка, Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии уходит в отставку. 29 декабря 1989 года во Владиславском зале пражского Града проходит совместное заседание обеих палат Федерального собрания Чехословакии, на котором единогласно избирают президентом Вацлава Гавела — писателя, драматурга и диссидента. Избрание Гавела было последним аккордом, завершившим более четырех десятилетий коммунистического правления в Чехословакии.

Магдалена Платцова, в те годы учившаяся в средней школе, была в числе участников демонстрации 17 ноября, которую жестоко разогнала полиция, и выходила на акции протеста в течение следующих недель.



Фото взято с сайта: wikipedia.org

«В 1989 году экономика разваливалась. Состояние окружающей среды было катастрофическим — Чехословакия была практически отравлена, — вспоминает Магдалена. — И вдруг внезапно из тоталитарной и закрытой наша страна превратилась в страну, где жизнь обрела смысл».

Тогдашний студенческий лидер Вит Поханка называет события «бархатной революции» самым захватывающим временем его жизни.

«Мне было 23 года, и все было возможно, — говорит он. — Мы испытывали чувство, сходное с эйфорией».

Чехи снова выходят на улицы

Сегодня эйфории в Чехии больше не испытывает никто.

Жители страны снова массово выходят на улицы — на этот раз они протестуют не против однопартийного правления, а против того, что власть вновь оказалась в руках политиков, чья карьера уходит корнями в систему, существовавшую в стране до 1989 года.

«Нам по-прежнему приходится иметь дело с наследием коммунистического режима, — возмущается студент Бенджамин Ролл, заместитель руководителя гражданского объединения «Миллион мгновений за демократию».

Когда Ролл говорит о политиках, олицетворяющих собой коммунистическую номенклатуру, он в первую очередь имеет в виду нынешнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в прошлом — члена Коммунистической партии Чехословакии. Отставка Бабиша относится к основным целям движения «Миллион мгновений за демократию».

Премьер-министр Чехии — бывший агент СГБ и коррупционер?

В ряде документов Службы государственной безопасности Чехословакии (СГБ), найденных в архивах, нынешний премьер-министр Андрей Бабиш фигурирует в качестве внештатного агента под псевдонимом «агент Буреш». На этом основании словацкий Институт национальной памяти внес Бабиша в списки агентов СГБ. Премьер-министр Чехии неоднократно заявлял, что никогда не подписывал согласия на сотрудничество со спецслужбами ЧССР, и многие годы пытается доказать незаконность внесения его в список осведомителей СГБ.

Сотрудничество с чехословацкими спецслужбами — не единственное обвинение в адрес Андрея Бабиша. Успешный предприниматель, занимающий второе место в рейтинге самых богатых людей Чехии, Бабиш обязан своим состоянием агропромышленному холдингу Agrofert, единственным владельцем которого он являлся до перехода на государственную службу. Бабиша подозревают в том, что в 2007 году он незаконно получил субсидии ЕС в размере 2 миллионов долларов в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально деньги были предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса в Чехии. В отношении Бабиша ведется расследование, сам премьер при этом отрицает факты нарушений, называя дело политически мотивированным.

В апреле 2019 года материалы расследования были переданы в прокуратуру, после чего Бабиш отправил в отставку министра юстиции, назначив на этот пост Марию Бенешову. Теперь чехи выходят на демонстрации и, помимо ухода с должности Бабиша, требуют также отставки Бенешовой. Оппоненты Андрея Бабиша опасаются, что глава Минюста может оправдать премьера по всем обвинениям, выдвинутым против него.

Участников протестов вдохновляет дух «бархатной революции»

В июне 2019 года в демонстрации, организованной движением «Миллион мгновений за демократию», участвовали более четверти миллиона человек. Акция, которая прошла на холме Летна в центре Праги, стала самой многочисленной с 1989 года и привлекла немалое число участников «бархатной революции».

По словам Бенджамина Ролла, членов движения «Миллион мгновений за демократию» вдохновляет дух мирных протестов 1989 года. «Ситуация, сложившаяся вокруг Андрея Бабиша и Милоша Земана, заставляет многих вспомнить лозунги борьбы в 1989 году», — говорит он. Президент Чехии Милош Земан считается одним из самых близких союзников Бабиша и выступает за укрепление связей Чехии с Россией и Китаем.

Почему чехи испытывают ностальгию по прошлому?

Сегодня немало чехов разочарованы событиями, произошедшими в стране за последние три десятилетия.

«Многие люди живут за чертой бедности — они не ожидали, что события после «бархатной революции» приведут к этому», — отмечает Бенджамин Ролл.

Недавний опрос общественного мнения показал, что 38% чехов старше 40 лет считают, что при правлении коммунистов их жизнь была лучше. Среди людей с более низким уровнем образования этот показатель составляет 52%.

Социолог Ян Хартл, в 1990 году основавший первое в стране агентство социологических исследований, говорит, что многие пожилые чехи, придерживающиеся этой точки зрения, до 1989 года жили во «внутренней эмиграции», занимаясь в основном своими дачами и выезжая на выходные за город.

«Они не несли почти никакой ответственности, — говорит Хартл. — Коммунистический режим был своего рода безвременьем без каких-либо обязательств. У людей не было больших возможностей — но они и не испытывали существенных трудностей».

В основе сегодняшних суждений многих чехов может лежать ностальгия, считает бывший студенческий лидер Вит Поханка.

«Мое поколение, выросшее в 1980-х, жило при коммунизме, но мы были молоды, — объясняет он. — Если помнить лишь о светлых сторонах нашей жизни — о том, как мы встречались или слушали музыку, — я понимаю, что можно думать, что в прошлом жилось лучше».

Годовщина протеста «бархатной революции»

16 ноября в Праге состоится очередная акция, организованная движением «Миллион мгновений за демократию», участники которой будут требовать отставки Андрея Бабиша. А в воскресенье, 17 ноября, в годовщину начала «бархатной революции» по всей стране должны пройти около 150 небольших демонстраций.

Бенджамин Ролл признает, что даты ближайших акций выбраны не случайно.

«Наша цель — напомнить людям о «бархатной революции», — говорит он. — Мы не собираемся устраивать еще одну революцию или восстание — мы лишь пытаемся защитить то, что было достигнуто в 1989 году».