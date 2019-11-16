|
Помощник Зеленского заявил о завершении получения захваченных в Керченском проливе кораблей от России
17.11.2019 00:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак,
«Процесс возвращения малых бронированных катеров „Бердянск“ и „Никополь“, а также буксира „Яны Капу“, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — сказал Ермак.
Ранее издание «Думская» без ссылки на источники сообщало, что поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака» вышли из украинских портов, чтобы забрать задержанные суда. По данным «Думской», Россия «тянет корабли» из Керчи, а встреча должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы. Украинский милитарный портал также сообщал, что корабли могут передать в открытом море.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники
Российские пограничники задержали украинские корабли и находившихся на них моряков осенью прошлого года. Москва объясняла это тем, что они вошли в территориальные воды страны без согласования и не реагировали на требование остановиться. Задержанным морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. В сентябре этого года они вернулись в Украину
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощник Зеленского заявил о завершении получения захваченных в Керченском проливе кораблей от России
Россия «тянет корабли» из Керчи, а встреча должна произойти в открытом море, приблизительно в 60 км от Одессы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)