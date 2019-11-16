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Баррикады, разбитые витрины и пылающие авто: Париж отметил годовщину движения «желтых жилетов»

17.11.2019 00:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу во Франции прошли акции в честь первой годовщины движения «желтых жилетов». Год назад, 17 ноября 2018 года, состоялась их первая крупномасштабная акция. Первоначально акции «желтых жилетов» проходили в знак протеста повышению цен на автомобильное топливо. Тогда число участников протестов по всей Франции составило 282 тысячи человек.

Юбилейная акция в Париже выдалась громкой — с баррикадами, поджогами авто и битьем витрин. Особенно ожесточенные столкновения протестующих с полицией прошли на площади Италии. Демонстранты встретили стражей порядка камнями и бутылками. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами.




«Президент считает, что на площади Италии число хулиганов превышает количество „желтых жилетов“», — цитирует свои источники телеканал BFM TV.

Радикализация движения, которое начиналось, как протесты против повышения цен на автомобильное топливо, оттолкнула многих. Так, в ходе нынешних беспорядков лишь немногие радикалы носили ставшие символом движения желтые жилеты, предпочитая вместо этого скрывать свои лица, пишет DW.








Префект парижской полиции Дидье Лальман заявил о «систематических нападениях на сотрудников правоохранительных органов и пожарных». По данным штаба полиции, 147 человек были арестованы. Всего же, по разным оценкам, в беспорядках участвовали до 300 радикалов.



По данным правительства, за год с начала протестов «желтых жилетов» Франция потеряла 2,5 миллиарда евро. Протестующие планируют и в воскресенье провести акции в Париже и регионах.

В субботу же по всей Франции на протесты вышли 28 тысяч человек, из них 4 тысячи 700 — в Париже.


К слову, две трети французов понимают требования «желтых жилетов» и оправдывают их акции, приводит данные опроса RFI.

 
 
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Демонстранты встретили стражей порядка камнями и бутылками. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами.
 
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