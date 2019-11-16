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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Airbus планирует разработать экологичный самолет Компания Airbus планирует создать не загрязняющий окружающую среду самолет к 2030 году. "Сегодня нет одного решения для выполнения обязательств в 2050 году, но есть ряд...

Компания Airbus планирует создать не загрязняющий окружающую среду самолет к 2030 году. "Сегодня нет одного решения для выполнения обязательств в 2050 году, но есть ряд способов, которые, если собрать их вместе, приведут к этой цели", - отметила исполнительный директор компании Airbus ExO Alpha Сандра Шеффер. Она считает, что технологии будут зависеть от типа и размера самолета. Компания трудится над несколькими методами снижения выбросов углекислого газа. Например, в сотрудничестве со своими партнерами, в том числе производителями двигателей, Airbus изучает альтернативные виды топлива, а также способы по улучшению аэродинамики.