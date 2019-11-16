Во Франции задержаны более 260 участников манифестаций «желтых жилетов»

Источник материала: Tut.by

Французские правоохранители задержали 264 участника акций движения «желтых жилетов», прошедших в субботу, 16 ноября, во многих городах Франции. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в эфире телеканала CNews.





«Вчера были задержаны 264 человека, при этом 173 — в Париже», — пояснил Кастанер. Глава МВД подчеркнул при этом, что все эти люди попали в руки полиции непосредственно во время беспорядков. Он добавил, что среди манифестантов в столице присутствовали 300 представителей радикальных движений, которые несут главную ответственность за произошедшие беспорядки.

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Общая численность участников протестов в минувшую субботу составила, согласно МВД, 28 тыс. человек по всей Франции, из них 4,7 тыс. человек в Париже. Однако сообщество «Желтое число» в Facebook, которое ведет собственный подсчет, основываясь на данных от организаторов акций, утверждает, что в этот раз удалось собрать 44 тыс. протестующих.

«Движение уже давно теряет сторонников и пытается присоединиться к любой манифестации, чтобы поддерживать видимую численность протеста», — прокомментировал эти данные Кастанер, напомнив об участии «желтых жилетов» в недавнем марше против исламофобии, а также в демонстрации врачей.