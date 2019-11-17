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В Австралии выпал огромный град

18.11.2019 09:12 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Немало бед жителям австралийского Квинсленда принес прошедший в регионе град. Осадки размером с куриное яйцо не только разбили окна в автомобилях, но и серьезно повредили крыши домов. Из-за града там остались без электричества не менее 23 тысяч домов.


 
 
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Немало бед жителям австралийского Квинсленда принес прошедший в регионе град. Осадки размером с куриное яйцо не только разбили окна в автомобилях, но и серьезно...
 
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