Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Австралии выпал огромный град Немало бед жителям австралийского Квинсленда принес прошедший в регионе град. Осадки размером с куриное яйцо не только разбили окна в автомобилях, но и серьезно...

Немало бед жителям австралийского Квинсленда принес прошедший в регионе град. Осадки размером с куриное яйцо не только разбили окна в автомобилях, но и серьезно повредили крыши домов. Из-за града там остались без электричества не менее 23 тысяч домов.