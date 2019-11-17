|
Бензиновые протесты в Иране привели к жертвам
18.11.2019 09:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Иране продолжаются бензиновые протесты. Манифестации уже охватили десятки городов. Сообщается о погибших. Акции начались два дня назад, когда правительство сократило топливные субсидии и почти вдвое повысило цены на бензин. Это объяснили заботой о малоимущих: сэкономленные средства обещают направить на выплату материальной помощи нуждающимся гражданам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иране продолжаются бензиновые протесты. Манифестации уже охватили десятки городов. Сообщается о погибших. Акции начались два дня назад, когда правительство...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)