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Бензиновые протесты в Иране привели к жертвам

18.11.2019 09:10 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Иране продолжаются бензиновые протесты. Манифестации уже охватили десятки городов. Сообщается о погибших. Акции начались два дня назад, когда правительство сократило топливные субсидии и почти вдвое повысило цены на бензин. Это объяснили заботой о малоимущих: сэкономленные средства обещают направить на выплату материальной помощи нуждающимся гражданам.

 
 
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В Иране продолжаются бензиновые протесты. Манифестации уже охватили десятки городов. Сообщается о погибших. Акции начались два дня назад, когда правительство...
 
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