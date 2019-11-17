Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бензиновые протесты в Иране привели к жертвам В Иране продолжаются бензиновые протесты. Манифестации уже охватили десятки городов. Сообщается о погибших. Акции начались два дня назад, когда правительство...

В Иране продолжаются бензиновые протесты. Манифестации уже охватили десятки городов. Сообщается о погибших. Акции начались два дня назад, когда правительство сократило топливные субсидии и почти вдвое повысило цены на бензин. Это объяснили заботой о малоимущих: сэкономленные средства обещают направить на выплату материальной помощи нуждающимся гражданам.