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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Антиамериканские протесты прокатись по Греции В них приняли участие до 20 тысяч человек. Марш проходит ежегодно и приурочен к 46-ой годовщине восстания студентов Афинского политехнического института, жестоко...

В них приняли участие до 20 тысяч человек. Марш проходит ежегодно и приурочен к 46-ой годовщине восстания студентов Афинского политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников". Греки обвиняют США в их поддержке. В крупных городах произошли столкновения анархистов и правоохранителей. Для разгона нападавших, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, спецназу пришлось применить слезоточивый газ.