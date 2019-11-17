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Антиамериканские протесты прокатись по Греции
18.11.2019 09:08 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ них приняли участие до 20 тысяч человек. Марш проходит ежегодно и приурочен к 46-ой годовщине восстания студентов Афинского политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников". Греки обвиняют США в их поддержке. В крупных городах произошли столкновения анархистов и правоохранителей. Для разгона нападавших, которые забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, спецназу пришлось применить слезоточивый газ.
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В них приняли участие до 20 тысяч человек. Марш проходит ежегодно и приурочен к 46-ой годовщине восстания студентов Афинского политехнического института, жестоко...
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