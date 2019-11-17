ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Венеции третий прилив за неделю

18.11.2019 12:22 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В итальянской Венеции третий прилив за неделю. Площадь Святого Марка снова закрыта. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб. Повреждены более полусотни церквей. Город парализован. В жемчужине Адриатики вода опять поднялась до полутора метров. Управляющие отелями выражают беспокойство массовой отменой брони туристами со всего мира. Разгул стихии уже обошелся в миллиард евро. Спасать приходится не только здания, но и десятки затопленных лодок, гондол и катеров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итальянской Венеции третий прилив за неделю. Площадь Святого Марка снова закрыта. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб....
 
Новости дня
Новости в мире
 
Президента Сербии выписали из больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика