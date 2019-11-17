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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Венеции третий прилив за неделю В итальянской Венеции третий прилив за неделю. Площадь Святого Марка снова закрыта. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб....

В итальянской Венеции третий прилив за неделю. Площадь Святого Марка снова закрыта. Известным на весь мир памятникам архитектуры нанесен серьезный ущерб. Повреждены более полусотни церквей. Город парализован. В жемчужине Адриатики вода опять поднялась до полутора метров. Управляющие отелями выражают беспокойство массовой отменой брони туристами со всего мира. Разгул стихии уже обошелся в миллиард евро. Спасать приходится не только здания, но и десятки затопленных лодок, гондол и катеров.