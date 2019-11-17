|
33 000 домов остаются без света на юго-востоке Франции
18.11.2019 12:12 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРаботы по ликвидации последствий снегопадов ведутся уже третий день. Сбои в департаментах Дром, Изер и Ардеш произошли в основном из-за обрывов ЛЭП при падении деревьев под тяжестью снега. В результате непогоды погибли три человека. В нескольких регионах объявлен оранжевый уровень опасности. На дорогах гололед.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы по ликвидации последствий снегопадов ведутся уже третий день. Сбои в департаментах Дром, Изер и Ардеш произошли в основном из-за обрывов ЛЭП при падении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)