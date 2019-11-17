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33 000 домов остаются без света на юго-востоке Франции

18.11.2019 12:12 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Работы по ликвидации последствий снегопадов ведутся уже третий день. Сбои в департаментах Дром, Изер и Ардеш произошли в основном из-за обрывов ЛЭП при падении деревьев под тяжестью снега. В результате непогоды погибли три человека. В нескольких регионах объявлен оранжевый уровень опасности. На дорогах гололед.

 
 
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Работы по ликвидации последствий снегопадов ведутся уже третий день. Сбои в департаментах Дром, Изер и Ардеш произошли в основном из-за обрывов ЛЭП при падении...
 
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