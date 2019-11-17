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Преступления британской армии в Ираке и Афганистане

18.11.2019 12:10 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Скандал в Великобритании: СМИ сообщили, что правительство и Вооруженные силы страны скрывали преступления, совершенные солдатами в Афганистане и Ираке. Речь идет об убийствах мирных жителей, пытках и сексуальных надругательствах над заключенными. Они приходятся на период с 2003 по 2012 годы. Выяснилось это в ходе совместного расследования Би-би-си и "Сандэй Таймс". Оно основано на показаниях 11 британских детективов. В Минобороны королевства обвинения отвергают.
 
 
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Скандал в Великобритании: СМИ сообщили, что правительство и Вооруженные силы страны скрывали преступления, совершенные солдатами в Афганистане и Ираке. Речь идет...
 
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