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В Гонконге протестующие студенты превратили свои вузы в «крепости»: защищаются луками и катапультами
18.11.2019 15:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад протесты в Гонконге вышли на новый уровень: студенты как минимум двух университетов превратили здания кампусов в «крепости». Оттуда обороняются всем, чем можно: самодельными луками, катапультами, а также брусчаткой и коктейлями Молотова. Несколько раз полиция пыталась взять здания штурмом, но до сих пор политехнический университет находится вне контроля властей. Снимки с места публикует агентство
На прошлой неделе студенты взяли под контроль несколько вузов, больше всего людей собралось в Китайском университете в Гонконге и политехническом университете там же.
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Дальше они выставили баррикады, сооруженные из чего попало: в ход пошла даже мебель из учебных классов, как, например, парты на фото ниже.
Баррикады облили горючим, чтобы поджечь при попытке штурма. На месте постоянно дежурят сотрудники экстренных служб. В ответ полиция тоже начала возводить свои баррикады, чтобы удержать всех протестующих в одном месте.
Ситуацию по периметру студенты контролируют с вышек. Снимок из Китайского университета:
Студенты отстреливаются всем, чем попало, например, самодельными катапультами, а также луками и дротиками, взятыми из спортивного инвентаря в захваченном политехническом вузе. Известно, что 17 ноября при попытке штурма стрелой был ранен офицер полиции.
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После ночи столкновений 17 ноября некоторые из студентов пытались уйти с территории кампуса, но были вынуждены вернутся из-за применения полицией слезоточивого газа и так называемых «губчатых гранат». Сегодня их предупредили, что если и дальше будут бросать камни и зажигательные смеси, то против них начнут применять боевые патроны.
«Я не знаю, как долго мы сможем продолжать в том же духе. Нам может понадобиться международная помощь», —
Еще один 24-летний студент заявил, что почти не задохнулся в толпе: «Мы вообще не могли двигаться. Полиция не останавливалась, они все еще использовали резиновые пули и губчатые гранаты, чтобы напасть на нас. Мы говорим о расстоянии в один метр».
Только за минувшее воскресенье в ходе штурмов в Гонконге были ранены как минимум 38 человек,
Попытка штурма политехнического университета повторилась и утром 18 ноября. Пострадали еще как минимум с десяток человек.
Некоторые демонстранты смогли покинуть здание после того, как глава вуза сообщил о согласии полиции приостановить применение силы.
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В Гонконге протестующие студенты превратили свои вузы в «крепости»: защищаются луками и катапультами
Как минимум пять вузов были под контролем студентов. Многие отступили, но политехнический университет стоит в обороне до сих пор.
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