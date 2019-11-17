В Гонконге протестующие студенты превратили свои вузы в «крепости»: защищаются луками и катапультами

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад протесты в Гонконге вышли на новый уровень: студенты как минимум двух университетов превратили здания кампусов в «крепости». Оттуда обороняются всем, чем можно: самодельными луками, катапультами, а также брусчаткой и коктейлями Молотова. Несколько раз полиция пыталась взять здания штурмом, но до сих пор политехнический университет находится вне контроля властей. Снимки с места публикует агентство Reuters .



Протестующий использует лук во время столкновений с полицией возле политехнического вуза

На прошлой неделе студенты взяли под контроль несколько вузов, больше всего людей собралось в Китайском университете в Гонконге и политехническом университете там же.



Протестующие заняли стадион Китайского университета в Гонконге



Самодельная баррикада из стульев и хлама видна на лестнице политического университета в Гонконге

Как сообщает CNN, все началось с попытки полиции «зачистить» протестующих среди студентов. В ответ молодые люди спрятались в университетах, откуда начали вести оборону. На дорогах к вузам они выставили конструкции из кирпичей, чтобы затруднить проезд спецтехники.





Дальше они выставили баррикады, сооруженные из чего попало: в ход пошла даже мебель из учебных классов, как, например, парты на фото ниже.





Баррикады облили горючим, чтобы поджечь при попытке штурма. На месте постоянно дежурят сотрудники экстренных служб. В ответ полиция тоже начала возводить свои баррикады, чтобы удержать всех протестующих в одном месте.





Ситуацию по периметру студенты контролируют с вышек. Снимок из Китайского университета:





Студенты отстреливаются всем, чем попало, например, самодельными катапультами, а также луками и дротиками, взятыми из спортивного инвентаря в захваченном политехническом вузе. Известно, что 17 ноября при попытке штурма стрелой был ранен офицер полиции.



Бастующие студенты политехнического университета во время боя с полицией

По данным издания «Голос Америки», политехнический университет — как минимум один из пяти вузов, где студенты строили баррикады. К субботе все остальные, в основном, покинули здания, и только в «политехе» еще держат оборону.



Студенты пытаются покинуть корпус Гонконгского политехнического университета

После ночи столкновений 17 ноября некоторые из студентов пытались уйти с территории кампуса, но были вынуждены вернутся из-за применения полицией слезоточивого газа и так называемых «губчатых гранат». Сегодня их предупредили, что если и дальше будут бросать камни и зажигательные смеси, то против них начнут применять боевые патроны.





«Я не знаю, как долго мы сможем продолжать в том же духе. Нам может понадобиться международная помощь», — рассказал Reuters один из протестующих, 19-летний демонстрант по имени Дэн.

Еще один 24-летний студент заявил, что почти не задохнулся в толпе: «Мы вообще не могли двигаться. Полиция не останавливалась, они все еще использовали резиновые пули и губчатые гранаты, чтобы напасть на нас. Мы говорим о расстоянии в один метр».









Только за минувшее воскресенье в ходе штурмов в Гонконге были ранены как минимум 38 человек, сообщало The Guardian. По данным очевидцев, некоторые из них получили ожоги от химикатов, которые распыляла полиция из водяных пушек.



Полиция применяет водяную пушку во время стычек с антиправительственными демонстрантами

Попытка штурма политехнического университета повторилась и утром 18 ноября. Пострадали еще как минимум с десяток человек.





Некоторые демонстранты смогли покинуть здание после того, как глава вуза сообщил о согласии полиции приостановить применение силы.



Медики из скорой помощи помогает пострадавшему во время столкновений



Возле политехнического университета в Гонконге

По данным местного издания RTHK, еще как минимум 500 человек остаются внутри.