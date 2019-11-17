С помощью водометов в Тбилиси разогнали протестующих у здания парламента

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 ноября спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента, сообщает телеканал «Рустави 2» . Демонстранты заблокировали входы в парламент накануне.



Фото: Reuters

Силовики во время разгона применили водяные пушки. Сотни силовиков в спецодежде и с дубинками окружили здание парламента по периметру, после чего им удалось вытеснить протестующих, передает «Новости -Грузия» .

Силовики предупреждали протестующих о начале разгона и дали 30 минут, чтобы те сами покинули акцию Но лидеры протеста заявили, что никто не уйдет. Демонстранты подняли руки и стали напротив полиции, кто-то лег на землю в знак того, что акция носит мирный характер.



Фото: Reuters

Чтобы оттеснить протестующих от здания парламента хватило 20 минут. Также спецназ разогнал палаточный городок, установленный возле парламента.

Протесты начались 17 ноября из-за провала политической реформы: парламент Грузии не принял документ, по которому следующие парламентские выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.



Фото: Reuters

Протестующие заблокировали входы в парламент и стали требовать ухода лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, отставки правительства и смены руководства ЦИК.