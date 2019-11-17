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С помощью водометов в Тбилиси разогнали протестующих у здания парламента
18.11.2019 17:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 18 ноября спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента, сообщает телеканал
Силовики во время разгона применили водяные пушки. Сотни силовиков в спецодежде и с дубинками окружили здание парламента по периметру, после чего им удалось вытеснить протестующих, передает
Силовики предупреждали протестующих о начале разгона и дали 30 минут, чтобы те сами покинули акцию Но лидеры протеста заявили, что никто не уйдет. Демонстранты подняли руки и стали напротив полиции, кто-то лег на землю в знак того, что акция носит мирный характер.
Чтобы оттеснить протестующих от здания парламента хватило 20 минут. Также спецназ разогнал палаточный городок, установленный возле парламента.
Протесты начались 17 ноября из-за провала политической реформы: парламент Грузии не принял документ, по которому следующие парламентские выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.
Протестующие заблокировали входы в парламент и стали
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Силовики во время разгона применили водяные пушки. Сотни силовиков в спецодежде и с дубинками окружили здание парламента по периметру, после чего им удалось...
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