«Могу и хочу стать посредником между людьми и властью». Жена Зеленского - о жизни первой леди

Источник материала: Tut.by

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что никогда не любила публичность, ей всегда больше нравилось оставаться в тени, в то время как ее муж был на авансцене. Зеленская в интервью украинской версии Vogue рассказала о муже, детях и своих занятиях.



Владимир Зеленский целует жену после объявления первых результатов экзитпола второго тура президентских выборов в Украине. Фото: Reuters

Зеленская рассказала, что до сих пор пишет сценарии для студии «Квартал 95», вот уже 15 лет. Спросили у первой леди и о том, как она отреагировала на решение мужа стать президентом.

«Я не слишком обрадовалась, когда поняла, что есть такие планы. Осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться», — рассказала она. Однако о том, что он выдвинул свою кандидатуру, она узнала из соцсетей 1 января, муж забыл ей сообщить. «Но, если серьезно, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать», — подчеркнула Елена.

Елена отмечает, что после избрания Зеленского президентом у нее стало еще меньше времени для себя: «Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве».

По ее словам, их семья пытается сохранить привычный уклад жизни. Зеленские пытаются оградить детей от публичности.

Первая леди отмечает, что «могла бы жить привычной жизнью и дальше, оградив себя от проблем и информационных атак, но захотела поддержать мужа: ему непросто на эмоциональном уровне, и нужен человек, который будет рядом».

Елена рассказала, как выбирала, чем займется в качестве первой леди. Она с командой выделила несколько конкретных заданий: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия. Уже в следующем году будет представлена новая программа школьного питания. Кроме того, будет запущен национальный call-центр для помощи жертвам семейного насилия. Программа первой леди предусматривает и поддержку паралимпийцев, и разработку инклюзивной инфраструктуры в городах Украины.

Сама Елена говорит так: «У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу».